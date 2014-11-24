中国将要求央企负责人公开薪酬信息--报导

“一直以来，作为央企薪酬最具争议的灰色地带，央企高管‘看不见的收入’成为社会质疑的焦点。”报导称。

报导援引匿名国企人士称，改革后央企负责人薪酬水平总体将不超过央企在岗职工平均工资的7到8倍.目前央企主要负责人与职工薪酬差距在12倍左右。（完)