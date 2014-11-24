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时事要闻 | 2014年 11月 24日 星期一 16:11 BJT

中国将要求央企负责人公开薪酬信息--报导

路透北京11月24日 - 《经济参考报》周一报导称，中国将要求央企负责人公开薪酬信息，无论上市公司还是非上市公司负责人都必须参照上市公司信息披露并向社会公开。

报导指出，政府将建立薪酬信息公开制度，央企负责人薪酬信息必须参照上市公司信息披露并向社会公开。

“一直以来，作为央企薪酬最具争议的灰色地带，央企高管‘看不见的收入’成为社会质疑的焦点。”报导称。

报导援引匿名国企人士称，改革后央企负责人薪酬水平总体将不超过央企在岗职工平均工资的7到8倍.目前央企主要负责人与职工薪酬差距在12倍左右。（完)

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