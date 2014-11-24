中国将要求央企负责人公开薪酬信息--报导

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京11月24日 - 《经济参考报》周一报导称，中国将要求央企负责人公开薪酬信息，无论上市公司还是非上市公司负责人都必须参照上市公司信息披露并向社会公开。
报导指出，政府将建立薪酬信息公开制度，央企负责人薪酬信息必须参照上市公司信息披露并向社会公开。
“一直以来，作为央企薪酬最具争议的灰色地带，央企高管‘看不见的收入’成为社会质疑的焦点。”报导称。
报导援引匿名国企人士称，改革后央企负责人薪酬水平总体将不超过央企在岗职工平均工资的7到8倍.目前央企主要负责人与职工薪酬差距在12倍左右。（完)
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路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
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