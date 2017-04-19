总规模1500亿元国新基金落地广州南沙 主投混改及重组等--报载

路透北京4月19日 - 上海证券报周三报导，国新央企运营（广州）投资基金周二正式揭牌，总规模达1,500亿元人民币的国新基金落地广州南沙，首期规模500亿元。主要投资方向包括供给侧结构性改革、混合所有制改革、重组整合并购、资产证券化、股权运作等。

中国国新控股有限责任公司董事长刘东生称，基金将立足和服务于中央企业、地方国企等重点骨干企业，以放大国有资本功能、做强做优做大国有企业为目标。

报导援引广州市南沙区副区长阮晓红表示，正在编制的“粤港澳大湾区城市群发展规划”，将以南沙、前海、横琴为节点共建金融核心圈，推动粤港澳金融竞合有序、协同发展，打造引领泛珠、辐射东南亚、服务于“一带一路”的金融枢纽和大湾区金融核心圈。

国新基金由中国国新控股有限责任公司、浦发银行、广州基金共同发起设立，采取有限合伙制。作为国新基金的普通合伙人，国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司注册资本1亿元，由国新央企运营投资基金管理有限公司、广州国创基金投资控股有限公司、浦银（嘉兴）股权投资管理有限公司及中金资本运营有限公司四方共同出资，注册地位于广州南沙，成立之后将负责国新基金的投资经营与管理。

截至目前，中国国新已累计完成股权投资1,500多亿元，去年实现净利润47.42亿元。（完）