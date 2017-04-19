总规模1500亿元国新基金落地广州南沙 主投混改及重组等--报载

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月19日 - 上海证券报周三报导，国新央企运营（广州）投资基金周二正式揭牌，总规模达1,500亿元人民币的国新基金落地广州南沙，首期规模500亿元。主要投资方向包括供给侧结构性改革、混合所有制改革、重组整合并购、资产证券化、股权运作等。
中国国新控股有限责任公司董事长刘东生称，基金将立足和服务于中央企业、地方国企等重点骨干企业，以放大国有资本功能、做强做优做大国有企业为目标。
报导援引广州市南沙区副区长阮晓红表示，正在编制的“粤港澳大湾区城市群发展规划”，将以南沙、前海、横琴为节点共建金融核心圈，推动粤港澳金融竞合有序、协同发展，打造引领泛珠、辐射东南亚、服务于“一带一路”的金融枢纽和大湾区金融核心圈。
国新基金由中国国新控股有限责任公司、浦发银行、广州基金共同发起设立，采取有限合伙制。作为国新基金的普通合伙人，国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司注册资本1亿元，由国新央企运营投资基金管理有限公司、广州国创基金投资控股有限公司、浦银（嘉兴）股权投资管理有限公司及中金资本运营有限公司四方共同出资，注册地位于广州南沙，成立之后将负责国新基金的投资经营与管理。
截至目前，中国国新已累计完成股权投资1,500多亿元，去年实现净利润47.42亿元。（完）
(发稿 陈君；审校 沈燕/曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。