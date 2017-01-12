中国探索集团层面股权多元化改革 力求混合所有制今年突破--国资委

路透北京1月12日 - 中国国资委周四表示，今年要深入推进公司制股份制和混合所有制改革，探索集团层面股权多元化改革，力求包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。

中国证券网援引国资委主任肖亚庆在中央企业、地方国资委负责人会议上讲话称，国有企业效益实现稳定增长，中央企业利润总额力争同比增长3%、努力达到6%；国有资本保值增值水平稳中有升，资产负债率继续下降，盈利能力不断增强。

今年国资委将加快各项改革政策落实落地，尽快在重要领域和关键环节取得实效。全面完成国有企业公司制改制，支持中央企业间、中央企业和地方国有企业间交叉持股，大力推进改制上市工作。

此外，还要抓好10家中央企业子企业混合所有制员工持股试点，继续推进改组组建国有资本投资运营公司。

在供给侧改革方面，2017年中央企业要化解钢铁过剩产能595万吨、化解煤炭过剩产能2473万吨。积极在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。

此前中央经济工作会议提出，混合所有制改革是国企改革的重要突破口，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。（完）