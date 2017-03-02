中国国企混合所有制改革要稳步推进 进展快慢不是绝对的评判标准

路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。

他在全国政协十二届五次会议新闻发布会上称，对民营企业来说，如果准入的行业没有吸引力，参股后话语权和自身权益得不到保障，自然就缺少参加混改的积极性。

“中央的政策很明确，要按照宜改则改，稳妥推进这个原则。不能为混而混，不搞“拉郎配”，也不搞全覆盖，不设时间表，一企一策，成熟一个推进一个。”他说。

他表示，当前中国经济总体是缓中趋稳、稳中向好，但仍需步步为营、稳扎稳打。中国经济仍然具有强劲的动力和持久的耐力，经济发展长期向好的基本面、基本特征、支撑基础和条件以及前进态势都没有变化。

他并指出，世界正处于百年不遇的大变局之中，不稳定性、不确定性凸显，国际环境更趋复杂。国内改革进入了深水区和攻坚期，多种矛盾叠加，各种风险交汇。在这样的大背景下，要强调“稳中求进”。

全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会议将分别于本周五（3月3日）和周日（3月5日）在北京开幕。（完）