首批央企改革试点企业公布 中粮和国投等六家入列（更新版）

(新增更多评论和背景)

路透上海7月15日 - 经过较长时间的筹备，中国国有企业中颇具代表性的中央企业改革试点终于启动。国务院国资委周二宣布首批六家试点企业名单，中粮集团和国家开发投资公司等跻身其中。

据国资委官方微博，中粮集团和国投公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业；中国医药集团总公司和中国建筑材料集团有限公司为央企发展混合所有制经济首批试点企业。

而中国节能集团、中国建材集团、新兴际华集团和中国医药集团成为央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。国资委还将选择两至三家企业开展派驻纪检组试点。

国资委全面深化改革领导小组办公室主任、国资委新闻发言人彭华岗表示，每项试点都有着不同的目的，例如国有资本投资公司试点将探索以管资本为主加强国有资产监管的体制模式，并将探索国有资本投资公司如何有效服务国家战略目标，调整优化投资方向和重点，提高国有资本的运营效率和效益。

而混合所有制试点将重点在六方面进行探索，例如探索建立混合所有制企业有效制衡的公司法人治理机构；探索职业经理人制度和市场化劳动用工制度、探索市场化激励和约束机制、探索员工持股等。

“因企制宜，一企一策，”他说，将由企业提出试点方案，牵头厅局与试点企业进行对接，确保可操作、能落实、有突破、出经验。企业试点方案将提交国资委改革领导小组审议，成熟一个、审议一个、实施一个。

他还指出，此次改革将结合简政放权，对取消或下放的审批事项，率先在试点企业落实到位；对试点需要解决的政策性问题，从有利于改革的角度研究解决，在不越法律法规红线，不碰国有资产流失底线的前提下，多开绿灯、少踩刹车。

彭华岗还表示，“四项改革试点不是搞‘盆景’，也不是搞政策‘洼地’，而是要试新体制、新机制、新模式，探索出国企改革进行时的新路子、新方法，真正做到改革落地、顶层设计与试点先行同步推进。”

国资委周二下午就央企开展“四项改革”试点工作举行新闻会。“四项改革”指的是国有资本投资运营公司试点、混合所有制试点、董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点以及纪检工作组试点。

央企改革试点名单近日已在市场流传，部分个股已开始上涨。国投电力(600886.SS)周一晚间公告称，因国家开发投资公司存在拟披露的重大事项，公司股票自周一起停牌，待相关事项确定并公告后复牌。

十八届三中全会决定提出，允许更多国有经济发展为混合所有制经济，国有资本投资项目允许非国有资本参股；组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本运营公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。