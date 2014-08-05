赛门铁克和卡巴斯基回应未入选中国政府采购名单一事

路透8月4日（记者 Soham Chatterjee/Jim Finkle） - 赛门铁克(SYMC.O)和卡巴斯基淡化了北京当局将其排除在中央国家机关防病毒软件供应商名单之外的影响。

《人民日报》周日在其英文Twitter账户上发布消息称，中央政府采购机构“已经将赛门铁克和卡巴斯基”排除在安全软件供应商名单之外。

卡巴斯基周一确认北京当局已经采取行动，限制政府机关采购非中国企业的软件产品。

“中国中央国家机关政府采购中心暂停了对所有外国安全软件供应商的支持，”卡巴斯基的发言人Susan Rivera表示。

“然而，这种限制仅适用于资金来自中央政府采购预算的中央机关，地方政府或者大型企业不在此列。”

赛门铁克在声明中称，中国媒体报导中提及的采购供应商名单仅影响某些种类的产品。

“值得指出的是这份名单仅适用于某些类型的采购，赛门铁克的产品并未被中国政府禁止，”声明指出。“我们正在就该报导进行调查，将继续在中国投标并赢得政府项目。”

《人民日报》另一Twitter帖称，政府采购办公室已经批准使用五家防病毒企业的产品，它们全部为中国企业，包括奇虎360 QIHU.N、启明星辰、冠群金辰、北京江民科技和瑞星。

FBR资本市场分析师Daniel Ives表示，他预计该问题未来几个月可能会成为更富争议性的话题。

“赛门铁克在成长方面已经面临众多挑战，这件事将给公司带来新的阻力，中国市场仍令赛门铁克以及其他众多美国科技企业感到头疼，”Ives说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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