中国官媒称北京当局将赛门铁克和卡巴斯基排除在政府采购名单之外

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿8月3日（记者 Jim Finkle） - 中国官方媒体报道称，中国已经将美国的赛门铁克 和俄罗斯的卡巴斯基排除在已核准的防病毒软件供应商名单之外。这暗示北京当局继续扩大对外国科技的使用限制。
人民日报周日在其英文Twitter账户上发布的报道称，政府采购机构“已经将赛门铁克和卡巴斯基”排除在安全软件供应商名单之外。
另一Twitter帖称，政府采购办公室已经批准使用五家防病毒企业的产品，它们全部为中国企业，包括奇虎360 、启明星辰、冠群金辰、北京江民科技和瑞星。
路透无法联系到赛门铁克人士进行置评。
卡巴斯基发言人Alejandro Arango称，“我们正在就此进行调查，并与中国当局进行对话。目前讲述任何进一步的细节还太早。”
北京当局上周晚些时候更新了网上公布的中央政府机构经核准使用的科技产品供应商名单。目前尚不清楚政府是否要求各机构回避非中国产品。
美国国家安全局外包商前雇员斯诺德去年揭露美国政府监控计划以来，思科 、IBM 和微软 都在中国市场遭遇挑战。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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