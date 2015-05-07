从普洱茶到IT：网络安全担忧催生中国科技行业“淘金热”

路透北京5月6日 （记者 Gerry Shih） - 张龙没有技术背景，他的第一桶金，是依靠出售家乡云南的普洱茶和手工家具。

去年11月，49岁的思普企业集团董事长张龙大步迈入北京的一家宴会厅，推销他最新的中国制造产品：SPGnux，一款基于Linux的操作系统。他表示SPGnux可以取代微软(MSFT.O)的Windows。

“发展国家基础软件是国家安全的需要，更是中华民族发展的需要，” 张龙说道。大屏幕上，他播放的推销视频里闪动着斯诺登的照片。

2013年的斯诺登“棱镜门”，暴露了美国科技产品存在的网络监视与安全漏洞，促使中国政府加速推进以国产系统替代外国科技产品。

这在国有软件企业、投资者以及精明的企业家中间掀起了一股淘金狂热--中国的企业计算市场年规模达4,500亿美元，他们期待能够在西方科技企业掌控的市场松动之际分得一杯羹。

一些加入这场角逐的人看似比其他人更具成功的能力。

红旗软件在2000年代曾开发了中国最成功的操作系统，但之后一直陷入困境，去年红旗宣布拍卖公司，竞标者有煤老板、航空公司，还有一家食品运输商。红旗最终被一家有家居保洁背景的公司买下，作价仅600万美元。

“正是因为斯诺登，我们现在身处一个新的泡沫中，” 红旗软件前高管贺唯佳称。“这些老板不需要太多钱和技术就能参与进来，但是回报可能很高。”

国际风险投资企业称，中国的初创企业相比以前更具吸引力，因中国政府现在支持企业计算领域的力度与过去十年支持互联网企业的力度不相上下。

“这显然是政府想要发展或是促进的领域，这与2003年时的百度有什么区别呢？” 一家矽谷风投企业驻中国的合伙人说道。

*可行么？*

Forrester高级分析师戴鲲称，上海中标软件有限公司与武汉深之度科技有限公司等一些企业已为台式计算机开发出了可行的操作系统，但对于在用于处理最关键数据的服务器上使用国产软件，中国的银行表示谨慎。

中标软件副总裁乔咏称，中国的技术已经成熟，但要让一家像中国的社保基金一样的大型国有机构将服务器加载国产操作系统，还得数年时间。

乔咏表示，有关网络安全的辩论提升了中国Linux开发商的知名度，但这造成了一些误会。“有领导觉得在国家的推动下可以一年或者短期就能把整个生态系统建立起来，到达微软这种水平，或者替代规模，就即便能占到三分之一的市场，那周期会很长。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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