中国耕地退化面积已超耕地总面积40%--新华

路透北京11月4日（记者 Dominique Patton） - 新华社报导称，中国耕地退化面积已占耕地总面积的40%以上。这会令中国的粮食生产能力降低。

报导援引农业部数据称，东北黑土层变薄，南方土壤酸化，华北平原耕层变浅，特别是一些补充耕地质量等级较低等问题，严重影响耕地产出。

报导称，明年农业部将大力推进耕地质量保护与提升。农业部表示，要确保到2020年建成8亿亩集中连片、旱涝保收的高标准农田。

据报导，农业部要求，各级农业部门要切实加强耕地质量监测体系建设，加快耕地质量保护立法进程，为促进粮食稳定增产、农民持续增收和农业农村经济持续健康发展做出更大贡献。（完）

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