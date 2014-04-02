汉能太阳能首度进军非洲太阳能发电项目

路透香港4月2日 -中国矽基薄膜光伏组件生产商--汉能太阳能集团有限公司(0566.HK)周三公布，落实间接投资加纳太阳能发电项目，初步估计总投资11亿美元，这是公司首度进军非洲。

该股今早复牌早盘初段涨逾3%后转跌，香港时间10:26，跌1.68%，报1.17港元。大市恒生指数.HSI则升0.18%。

汉能太阳能于香港联交所的公告称，将透过子公司汉能发电集团持有加纳SavannaSolar的70%股权，独立第三方Savanna Pride Limited占余下30%权益。SavannaSolar已经与加纳政府订立为期25年的售电协议，并已取得临时发电牌照。

公告并称，SavannaSolar将于加纳北部开发400兆瓦太阳能发电项目，分三个阶段进行，首年为100兆瓦，目前预期项目总投资额约达11亿美元，但最终视乎可行性研究报告而定，因此现时汉能太阳能只签订股东协议，尚未达成项目投资协议。

“加纳项目与本团将其收益来源多元化之策略一致，同时亦代表地域版图进一步扩大以减低风险。”公司表示。

汉能太阳能指出，加纳项目是全球最大的薄膜太阳能发电项目之一，亦为公司于非洲首个大型光伏项目。由于非洲靠近赤道，全年光照充足，可展示集团的技术。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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