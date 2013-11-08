政府助力光伏发电 中国光伏企业看到曙光

路透香港11月8日（记者 朱球） -中国亏损的光伏企业觉得他们可能已找到了摆脱噩梦的办法：建设自己的光伏电站，从而转型成为一站式的可再生能源企业。

中国光伏企业在欧洲市场遭受重挫，但现在这些企业借助政府新的国内补贴方案，多元化发展进军太阳能发电领域。

今年7月，中国国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出到2015年光伏发电总装机容量达到3,500万千瓦以上。这是政府扶持光伏产业的明显举动。此前，产能过剩、价格及贸易战令光伏产业严重受创。

业内人士称，在从关税到减税等方面一系列优惠措施的激励下，加上光伏组件价格因国际市场供应过剩持续低迷，国内许多光伏企业目前纷纷准备投资太阳能发电厂，以求扭亏为盈。

“趋势肯定是中国光伏企业将进行更多下游投资，”阿斯特阳光电力(CSIQ.O)的一位高管说。“眼下，国内市场似乎格外兴奋。”

对于光伏企业而言，发电项目意味着光伏组件产品有了可预见的需求源。尽管中国、日本和美国的订单带动今年的出货情况有所改善，光伏企业仍处于亏损中。

光伏发电行业更有“钱景”，年度毛回报率为10%左右，具体则视债务融资和项目落户何地而定。

在政府扩大光伏发电规模计划的吸引下，中国光伏企业纷纷重返本土市场，华能集团、招商新能源集团等国有电力企业及顺风光电、英利绿色能源(YGE.N)、晶澳太阳能(JASO.O)等已经掀起了争夺战。

分析人士称，与海外同业一样，中国光伏企业可能最终分拆旗下的光伏发电业务，让其成为上市公司或是出售给基金或保险商，以便套现获利或缓解可能出现的资金紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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