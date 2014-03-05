《热点透视》中国光伏企业经营困难 债务并非问题全部

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Ethan Bilby
路透香港3月5日 -中国光伏板厂商的经营遇到了麻烦。赛维LDK太阳能LDK.N已委任临时清盘人，有走上破产同业尚德电力老路的趋势。即使赛维能重组上季财报披露的27亿美元净债务，高成本也会让它丧失竞争力。其它光伏企业的估值似乎都过高，反映了对行业复苏的预期，但复苏恐怕无法持续。
赛维LDK正在与债权人协商，公司本该在2月28日向他们偿还1.97亿美元。赛维LDK希望用股票和可转换债券代替现金偿付。委任临时清盘人并不是表示赛维LDK会被清盘，而是为公司赢得一些时间。
债务问题拖累着整个光伏业。超日太阳能(002506.SZ)3月4日表示，公司无法支付本周末到期的利息[ID:nL3S0M20CM]。但高成本也带来很大压力。赛维LDK自2011年以来年度总利润一直是负数。昱辉阳光(SOL.N)在截至2013年9月的三个月间勉力实现8%的毛利率，但自2011年6月以来，昱辉没有哪个季度实现过获利。
之所以亏损，部分原因在于这些厂商自主生产用于光伏板的多晶硅。这样的成本比现货市场价更高，意味着成本高到没有竞争力。赛维LDK正努力通过工厂升级降低那些费用。昱辉阳光也做过同样的尝试，后来全面停止了多晶硅自主生产，在截至去年9月的季度中为此提列了约1.95亿美元费用。
随着产品价格上涨，光伏板厂商的估值也水涨船高。据中信里昂证券(CLSA)引用的PVInsights数据，太阳能级多晶硅目前均价约为每公斤22美元，2012年11月为约为16美元。多晶硅厂商，如保利协鑫能源(3800.HK)因此受益，股价较上年同期上涨了约36%，但基于未来12个月预估获利的市盈率(P/E)为25倍，高于路透Eikon显示的行业均值16倍。看来，股价已经反映了对光伏业复苏的预期。
光伏业有个很大的希望，就是中国在持续上调光伏产品需求目标。那也许会实现。但风险在于中国的计划有可能落空，就像德国和西班牙在光伏业热潮过后推出的计划一样。如果政府补贴或需求跟不上，那挽救这些落魄光伏企业的迫切理由也就不存在了。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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