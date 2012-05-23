中电光伏拟在美设立太阳能模块组装厂 应对反倾销裁定

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透5月22日电---太阳能电池与模块生产商中电光伏(China Sunergy)CSUN.N表示,打算在美国建设一家工厂.此前美国政府针对进口自中国的太阳能面板课征反倾销税.
美国商务部决定,对中国太阳能企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.
"我们打算用中国以外生产的产品供应该(美国)市场."中电光伏一名高层人士在电话会议中对分析师称.
公司发言人在邮件声明中称,该公司拟在美国投资建立一家模块组装厂,并称资本支出将较低,因为模块生产线的成本低於电池生产线.
中电光伏公布第一季亏损少於预期,并预计当前季度出货量与利润率均上升.
该公司表示,预期需求疲弱与供应过剩将损及其2012年上半年业务表现,而"具有挑战性的环境"可能持续全年.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
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