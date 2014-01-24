中国太阳能产品在美国又遭倾销投诉

路透洛杉矶1月23日 -美国贸易官员周四对从中国大陆和台湾进口的某些太阳能产品展开调查，此举可能对该国飞速成长的太阳能市场产生重大影响。

本次调查肇始于去年底德国太阳能产品生产企业Solar WorldAGSWVG.DE美国分公司的一项投诉。当时该公司表示寻求弥补以前一宗贸易案裁决中的漏洞，因中国太阳能面板生产企业能够通过使用其它地区(主要为台湾)生产的电池避开关税。

美国商务部表示，已启动反倾销和反补贴税调查，评估这些产品是否在美国以低于合理价值的价格出售，或生产商是否得到外国政府的不当补贴。

商务部的调查以及美国国际贸易委员会(ITC)的类似调查有可能导致把征税范围扩大到某些进口太阳能面板。

美国当局2012年对进口自中国的数以十亿美元计太阳能产品课征重税，但驳回了把征税范围扩大至中国大陆以其他地区所产太阳能电池生产的太阳能面板的请求。为了应对这一裁决，不少中国大陆太阳能模组生产商干脆从台湾采购太阳能电池。

美国平价太阳能联盟(Coalition for Affordable Solar Energy)的总裁Jigar Shah称，Solar World想要“独自扼杀美国太阳能行业的工作机会”。该联盟由受益于低价中国太阳能面板的美国太阳能企业组成。

“多亏了全球范围内公平的价格竞争，我们才得以大幅降低在全美住宅和商业建筑楼顶安装太阳能系统的成本，这反过来也创造了共计超过11.9万个工作岗位，”他说。

SolarWorld发言人Ben Santarris则表示，中国的贸易侵略毁掉了美国和其他国家的太阳能行业。

他提到了日本夏普(6753.T)周四的声明，该公司将在3月底停止在田纳西工厂生产太阳能面板。

ITC定于2月14日之前做出初步裁决，确定是否有合理迹象显示从中国大陆或台湾进口的产品严重损害、或可能损害到本地产业。如果结论是否定的，ITC就将停止调查。

若ITC认定进口产品可能损害到本地产业，美国商务部就将在3月和6月分别就补贴和倾销情况作出初步裁决。

ITC必须在任何征税决定出台之前作出最终裁定。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。