晶科能源将在浙江建500兆瓦光伏电站

外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
路透上海8月15日 - 在刚宣布获得巨额股权投资后，中国领先光伏企业--晶科能源(JKS.N)旗下晶科电力公司宣布，近日其与浙江省丽水市签署协议，将在当地投资建设总计500兆瓦光伏电站，预计总投资约50亿元人民币。
据公司新闻稿，按协议约定，该项目建设周期为5年左右，每年开发量约为100兆瓦，其中分布式60兆瓦、地面电站40兆瓦。一期项目计划将于下半年正式开工建设，预计年内完成50兆瓦项目建设。
7月底，晶科能源宣布，旗下负责开发和运营下游太阳能光伏项目业务的晶科电力获得国开国际投资、麦格理大中华基础设施基金以及新天域资本共计2.25亿美元的投资。在投资交割及晶科能源追加对晶科电力的投资后，这三家投资方将共持有晶科电力45%的股份。
当时，晶科能源宣布，得益于新合作伙伴的加入，晶科电力将今年太阳能光伏项目开发的指导目标由400兆瓦提高至600兆瓦，年底持有电站规模将超过800兆瓦。
晶科能源周四收报27.5美元，涨0.18美元或0.66%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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