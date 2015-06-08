《阳歌专栏》中国光伏企业陈仓暗度 欧盟耐心耗尽出手制裁

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

中国光伏企业陈仓暗度 欧盟耐心耗尽出手制裁

一句话：欧盟将在年底前向所有中国光伏企业征收反倾销关税，且除非中国政府直接介入，欧盟将拒绝就任何新的协议展开斡旋性质的谈判。

针对规避欧洲反倾销关税的中国光伏企业的制裁已正式开始，有消息称，欧盟已正式采取行动惩罚三家违规企业。欧盟将对阿特斯（Nasdaq: CSIQ）、昱辉阳光（NYSE: SOL）和中盛光电征收反倾销关税。2013年末，作为一项突破性和解协议的一部分，这三家制造商通过同意自愿调高价格避免了反倾销关税威胁。

美国和欧洲的光伏企业一直抱怨称，与中国同业比，他们处于不公平的劣势地位，因中国光伏企业通过便宜的政府贷款和出口退税等政策获得了大量的政府补贴。美国对此的回应是对中国光伏企业施加反倾销关税，而欧盟采取了一个更为缓和的策略，与中国达成了一项协议，让中国光伏企业同意自动将价格调高至与西方竞争对手可比较的水平。

今年早些时候一些欧洲制造商投诉称，中国光伏企业通过花招规避他们早前提价的承诺，令这项协议开始瓦解。这些花招包括通过虚假的咨询交易秘密地向买家退钱，在其他国家设立虚假的工厂以使他们的太阳能电池板看起来不像是从中国出口的，等等。

现在欧盟负责监督贸易事宜的欧盟委员会认定阿特斯、昱辉阳光和中盛光电违反了和解协议，并对他们施加了此前威胁要施加的关税。阿斯特发布声明称，阿斯特认为公司遵守和解协议，并称欧盟委员会的行为不会影响其第二季度和2015年全年的业绩预告。

依据欧盟委员会的决议，这三家公司将面临43.1%的反倾销关税。阿斯特和中盛光电还将面临一项6.4%的的反补贴关税，而昱辉阳光面临的反补贴关税为4.6%。公告后，阿斯特和昱辉阳光的股票竟分别上涨了5.2%和7.7%。但自5月中旬以来，因外界日益担忧欧盟制裁，两家公司的股价仍下滑了约15%。

阿斯特重申2015年的营收预告，表明其相信欧盟的最新制裁行动将最起码需要半年时间才能实施，这意味着仍然可能还有时间以避免新关税。

但坦率地讲，对于这三家中国光伏企业，欧盟的耐心正在迅速耗尽，我怀疑对这三家公司和其他中国太阳能电池板制造企业的惩罚性关税可能会在年底前无可避免地出炉。

仅一周前，在德国Solarworld带领的一群欧洲当地制造商提交投诉后，欧盟委员会启动了一项更广泛的调查，调查中国光伏企业是否正在违反早前的和解协议。欧盟单独对这三家中国光伏企业施加惩罚性关税的举动表明欧盟想要迅速对此采取行动，且很可能没有心思听取借口或者就此事谈判任何新协议。对于中国太阳能板块公司来说，这肯定不是好消息，但也不是什么意外消息，因为中国太阳能制造商明显缺乏商誉。

更广泛地说，这种结果显示未来要达成任何相似的协议，需有中国政府介入。这项特殊的和解协议是中国太阳能电池制造商和欧盟直接达成的，中国政府并未参与。中国太阳能制造商可能认为他们并未做错什么，因为他们技术上履行了协议，尽管他们实质上违背了协议。让中国政府介入可以避免未来发生此类问题，因为如果意味着可能惹恼政府补贴的主要提供方，这些公司就不太可能耍花招了。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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