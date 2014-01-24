《焦点》中国太阳能产业回暖，但盛衰更迭是否还会重演？

记者 朱球

路透香港1月24 - 在经历长时间低迷之后，中国太阳能产业又显现出繁荣迹象，这也令人担忧当推动需求增长的政府投入枯竭时，该行业是否又要经历一场浩劫。

在电价有利及发展可再生能源扶持资金的吸引之下，中资企业竞相在戈壁滩和贫瘠的北部和西北地区上马数十亿美元的太阳能发电项目。

这不仅吸引到中国电力投资集团公司这样传统的能源投资者，还吸引了一众太阳能面板生产企业，甚至还有收费公路管理等企业，比如华北高速公路股份有限公司 和江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 。

部分光伏生产商受过去两季销售回暖的激励，开始扩大产能，即便整体行业仍严重供应过剩。太阳能面板销售的复苏主要得益于中国和日本需求的激增。

但行业官员担心，装机容量增长过快可能增加中国和日本的财政压力，迫使它们削减补贴，这将会打击需求，正如太阳能利用大国--德国、西班牙和意大利发生的状况。

当问及中国当前的太阳能产业扩张能否持续时，天合光能的高管孙海燕表示，“关键是中国政府扶持光伏的决心够不够大”。

浏览全球太阳能装机容量图表，请点选(link.reuters.com/pam36v)

中国太阳能面板生产能力约为45GW，足以满足今年的全球需求。

据业内专业人士及中国媒体报道，天合光能 、晶科能源控股 、英利绿色能源控股 和阿特斯 等公司在增加3GW产能。上述企业都是全球最大的太阳能面板制造商之一。

目前中国政府正在整合该产业，要迫使大批闲置的小型企业出局，不过分析师表示，这可能面临支持当地太阳能拳头企业的地方政府的阻力。

全球太阳能研究公司Solarbuzz的分析师Michael Barker表示，该行业面临的风险可能是，需求改善使生产商做出“不理性的乐观”反应。

“这可能破坏过去一年行业逐步稳定的过程，再次导致产能过剩的局面，”本周他在一份研究报告中写道。

美国贸易官员周四对从中国大陆和台湾进口的某些太阳能产品展开调查，此举可能对该国飞速成长的太阳能市场产生重大影响。 (完)