中国明年拟新增分布式光伏发电600万千瓦

路透北京10月18日 - 中国国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄表示，2014年全国拟新增分布式光伏发电600万千瓦，以缓解光伏行业困境，国家能源局将给各省（区、市）下达分布式光伏发电的指导性规模指标。

新华社周五援引他的话称，初步考虑，2014年重点在用电价格水平较高、电力负荷较大、控制能源消费总量任务较重的长三角、珠三角、京津冀及周边地区建设分布式光伏发电，上述地区新增规模约占全国分布式光伏总规模的80%以上。

“按照国务院简政放权的精神，光伏发电项目均由地方按照备案方式管理，国家主要以规划计划指导方式进行管理。”吴新雄称。

据国家能源局测算，全国建筑物可安装光伏发电约３亿千瓦，仅省级以上工业园区就可安装8,000万千瓦，潜力巨大。大力发展分布式光伏发电应用，有助于转变能源生产与消费方式、优化能源结构、防治大气污染。

根据国家能源局官网今年初的数据，2013年将大力发展分布式光伏发电，全年光伏发电装机目标是1,000万千瓦，是2012年新增装机规模的2.5倍。

吴新雄指出，中国西部地区光照条件好，未利用土地辽阔，适宜发展集中式大型光伏电站，但是度电补贴需求高，约0.6元人民币，且当地用电需求小，大规模开发就地消纳困难，电力需长距离外送，变损、线损高。

东、中部地区分布式光伏发电，虽然平均利用小时数稍低，但电力易于就地消纳，且网购电价高，度电补贴需求少，约0.4至0.45元，与西部集中式光伏电站相比，用同样的补贴资金能够多支持30%至50%的光伏发电。

“如果政策措施得当，有效推动产业技术进步、企业成本下降，还可逐步减少补贴。坚持集中式与分布式并举，大力推进分布式光伏发电应用，将能更为有效地拓展国内光伏市场，缓解光伏制造企业面临的困难。”吴新雄称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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