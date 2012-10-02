中国汉能低价收购美国光伏公司Miasole--消息

路透洛杉矶10月1日电---据知情消息人士称,美国清洁能源企业Miasole已同意以3,000万美元将公司出售给中国汉能控股集团有限公司.Miasole是美国矽谷最热门的清洁科技企业之一,曾引入数千万美元投资.

消息人士称,Miasole将继续作为汉能集团的子公司运营,交易完成後一年内不会裁员,预计交易将在本月稍後完成.

Miasole拒绝置评.记者暂无法立即联系上汉能对此置评.

由於全球太阳能面板供应过剩,降低企业获利,新公司和新技术难以获得融资,光伏制造企业处境挣扎.Miasole与汉能的交易成为美国光伏初创企业被规模更大的亚洲工业企业挽救于水火的最新案例.

去年,光伏企业HelioVolt和Ascent Solar TechnologiesASTI.O分别将公司股权售与韩国综合企业SK集团和中国TFG鑫明光集团(TFG Radiant Group).

据一位分析师估计,包括Kleiner Perkins Caulfield & Byers和 VantagePoint Capital Partners在内的Miasole投资者,将拿到相当於交易总值约0.06%的收益.

"这成为一系列光伏制造商低价出售企业的最新例子,"Raymond James的分析师Pavel Molchanov在给客户的报告中称.他形容这宗交易为"贱价出售".

Molchanov指出,这宗交易降价甩卖的性质体现出,所有太阳能电池板厂商在行业出现大规模产能过剩的情况下面临的问题.

Miasole将成为今年汉能集团收购的第二家业务出现困难的薄膜太阳能电池公司.汉能集团是中国最大的民营可再生能源提供商,之前它还收购了德国光伏集团Q-CellsQCEG.UL旗下已破产的公司Solibro.(完)

--编译 白云;审校 吴云凌

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