中国光伏电站增值税即征即退50%的优惠政策近期将明确

路透上海8月2日 - 深陷产能过剩及各种贸易争端问题的中国光伏业有望迎来另一利好；中国证券报周五报导称，从权威渠道获悉，有关部门近期将明确光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策，此举有望增加光伏电站运营利润，并对下游的设备销售产生带动作用。

报导称，目前光伏电站运营企业增值税为17%，据机构测算，如增值税下调8.5个百分点，相当于上网电价增加0.02-0.04分人民币/度，电站回报率将上升1%-2%。

去年年底，国务院常务会议明确提出，要完善中央财政资金支持光伏发展的机制，光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策。而根据财政部、国家税务总局2008年印发的通知，利用风力生产的电力，增值税实行即征即退50%的政策。

国务院7月中旬发布了关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。显着降低光伏发电成本，保持光伏产品在国际市场的合理份额。

而7月末在历经六周的谈判后，欧盟和中国贸易官员透过电话达成协议，将中国出口至欧洲的光伏面板最低售价确定在接近现货价的水平。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)

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