中国光伏电站增值税即征即退50%的优惠政策近期将明确

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海8月2日 - 深陷产能过剩及各种贸易争端问题的中国光伏业有望迎来另一利好；中国证券报周五报导称，从权威渠道获悉，有关部门近期将明确光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策，此举有望增加光伏电站运营利润，并对下游的设备销售产生带动作用。
报导称，目前光伏电站运营企业增值税为17%，据机构测算，如增值税下调8.5个百分点，相当于上网电价增加0.02-0.04分人民币/度，电站回报率将上升1%-2%。
去年年底，国务院常务会议明确提出，要完善中央财政资金支持光伏发展的机制，光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策。而根据财政部、国家税务总局2008年印发的通知，利用风力生产的电力，增值税实行即征即退50%的政策。
国务院7月中旬发布了关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。显着降低光伏发电成本，保持光伏产品在国际市场的合理份额。
而7月末在历经六周的谈判后，欧盟和中国贸易官员透过电话达成协议，将中国出口至欧洲的光伏面板最低售价确定在接近现货价的水平。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。