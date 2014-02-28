中国对屋顶光伏目标雄心勃勃 唯恐梦难圆

路透2月28日（记者Charlie Zhu/Swetha Gopinath）-中国今年计划将分布式光伏发电装机规模提高两倍，似乎过于乐观，可能会让过去一年来大幅推高中资光伏制造企业股价的投资者感到失望。

中国计划2014年实现光伏发电装机容量14.5吉瓦（GW），这接近芬兰的整体发电能力。

在上述计划目标中，包括屋顶和其它小规模光伏发电的分布式光伏装机规模将占8GW。这是为了调整中国广大西部地区大型地面光伏电站过度建设导致的发展失衡问题。中国西部地区光照充足，但是缺乏足够的基础设施来控制和传输这部分电能到人口稠密的中国东部和南部地区。

但是，除非中国承诺提高光伏发电补贴和融资支持，并简化获得屋顶使用权的程序，业内企业都表示屋顶装机并不值得做。

“分布式光伏发电的经济效益值得怀疑，”顺风光电(1165.HK)首席执行官王祥富说道。“除非国家增加补贴，否则这个目标很难实现。”这是路透过去几周采访的多家光伏组件生产企业和光伏发电开发企业的管理者的一致看法。

在美国上市的英利绿色能源(YGE.N)表示，尽管1月曾宣布与中国核工业集团公司合作在中国发展500兆瓦(MW)分布式光伏发电能力，目前重点仍放在大型地面电站建设上。

“我们正在这个（分布式）市场加大力度……也就是说，我们2014年的主要待实施项目还是来自地面电站部分，”英利的发言人苗青（音）说道。

受大量政府补贴和容易获得贷款吸引，中国去年完成的光伏装机容量达到10-11GW，其中多数安装在中国西部的戈壁沙漠和荒山地区。一些光伏发电站未能上网，仍处于闲置状态。

中国光伏企业正在游说当局，争取将今年分布式光伏发电装机目标部分调配给地面电站项目，后者经补贴后的上网电价高达每度（千瓦时）1元，年投资回报率超过10%。

但是，分析师表示，若游说没有获得快速响应，可能影响今年的光伏发电装机目标，损及主要光伏组件企业的销售。

中国为分布式光伏发电提供的补贴是每度电0.42元，而光伏企业称这不足以弥补潜在的风险和纠纷。分布式光伏开发商很需要花时间获得屋顶的使用权，项目拥有人需要承担安装系统的前期费用，而这笔投入需要多年才能收回，所以分布式光伏吸引力有限。

一些分析师表示，中国需要提高补贴，每度至少增加0.10元，才能使分布式光伏发电具有吸引力。

中国希望工业用户屋顶成为分布式光伏装机的主要场所，而工厂又能成为太阳能电力的主要用户。但是，光伏发电开发企业却对中国众多中小企业的资信心存疑虑。

资金来源也是个问题，银行和当地资本市场投资者普遍不理解分布式光伏发电项目的经济性，对其盈利前景持怀疑态度。

业内人士估计，分布式光伏发电的年投资回报不足10%，而大型地面光伏电站项目的回报率能够达到12%左右。分布式项目的回报率对缺乏资金的小企业的吸引力不足。中国当局却希望小企业在开发分布式光伏发电项目上发挥重要作用。

如果开发商需要租用屋顶资源，那么分布式光伏项目的回报率将更低。行业专家称，中国现有的5GW分布式光伏装机主要是受益于金太阳工程，而这项能够提供大幅补贴的试验项目将很快到期。

“今年最终可能实现8GW装机规模，”专注于屋顶光伏发电设备安装的优太新能源（Upsolar）总裁蒋喆（音）称。“但是大家都知道这是个极具挑战性的目标。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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