债务重压下中国太阳能产业面临整合

记者 Matt Daily; 编译 李春喜/王翔琼/肖群英/徐文焰

路透8月14日电---随着太阳能电池板价格持续下跌,中国太阳能企业在沉重的债务负担下苦苦挣扎,不禁使人揣测许多企业可能会被迫通过收购或合并寻求新资金注入.

尚德电力(Suntech Power)STP.N可能要面临数亿美元的新增债务,之前该公司爆出可能被合作夥伴欺诈,而其他太阳能企业,比如赛维LDK太阳能LDK.N、晶澳太阳能(JASO.O)、常州天合光能(TSL.N)和英利绿色能源控股(YGE.N)的日子也不好过.

太阳能电池板的价格已经几乎覆盖不了成本,据称许多小型中资太阳能企业已经关门.股票投资者逃离该行业,使美国上市的中资太阳能公司股价自2011年初跌逾85%.

多数中资太阳能企业将能够继续维持经营,前提是只要国有银行继续提供贷款,尽管这些企业预计还要遭受几个季度的亏损.

"太阳能这个行业还会继续增长,"Huntington EcoLogical Strategy ETF(HECO.K)的资产组合经理Brian Salerno表示."不过,我预计大概多数时间都会是无利繁荣的景况."

太阳能分析师指出,赛维LDK太阳能的资产负债状况极度紧张,该公司的债务和其他负债为60亿美元,而现金及等价物仅有2.44亿美元.

晶澳太阳能列出截至第一季末,债务和其他负债为15亿美元,而留存现金为6.76亿美元.

天合光能的债务少一些,为10.8亿美元,所持现金为4.9亿美元.英利绿色能源称截至第一季末,债务为34.4亿美元,现金部分为6.75亿美元.

尚德可能陷入6.9亿美元担保品相关的欺诈圈套,并在2013年初有笔5.41亿美元的可转换债券支付款要付.尚德拥有最大的太阳能面板制造产能.

据提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件显示,截至3月31日,尚德的债务和其他负债共计35.8亿美元,留存现金约为4.74亿美元.该公司先前表示违反了一些贷款契约.

北京方面通过国有银行向太阳能行业提供数以十亿美元计的信贷额度及其他支持措施,促使美国政府在一些美国制造商提起贸易申诉後,於今年稍早对其开征反倾销关税.

尽管分析师和海外太阳能行业竞争者一直将国有银行信贷额度视作中国太阳能厂商的重大融资优势,但政策扶持已刺激中国太阳能产业在建设新厂方面过度支出,导致太阳能面板供应严重过剩.

分析师称,或许很难掌握中国太阳能企业的准确债务状况,因他们通常列为短期负债的债务被不断展期,实际上变成了长期贷款.

"天合光能可能是状况最好的,该公司的成本结构良好,且不像其他厂商那样背负高额债务,"Pacific Crest Securities分析师Ben Schuman说.

由於面板价格偏低,几乎每家太阳能企业的现金都在流失;而中国政府在去年表示,希望看到该行业更健康地发展,只保留少数规模大、实力强的企业.

此番行业整合是否将由北京当局或债权银行发起尚不明朗.

"这是个很难回答的问题,"Schuman说."我不清楚是否这真的是'是否'或'何时'重组的问题,其实在更大程度上而言是'如何'重组的问题.这将会是强制整合,还是由国有企业对债务施以援手?"

**业内前景最佳者或得到银行支持**

分析师称,至少目前而言,中国政府不大可能坐视大型太阳能企业倒闭.

"只要政府资金实力依然雄厚,而他们的确如此,那些本应倒闭的企业或许就能苟延残喘."Huntington的Salerno说.

中国地方政府也对太阳能企业加以扶持,因为中国将太阳能行业作为解决电力供应问题的关键.但分析师指出,这些扶持政策似乎只侧重於保护当地的就业市场.

赛维LDK太阳能今年裁员5,000人後,在7月获得援手;当时江西新余市政府宣布将动用纳税人资金偿还该公司贷款.

英利绿色能源控股的首席财务官李宗炜也表示,中国国有银行和外资债权人似乎愿意为前景最好的业者提供支持,并等待行业洗牌淘汰实力较弱的企业.

"(银行)都认为太阳能产业是个新兴产业,前途光明,而且在行业整合过後将有更好的未来."他对路透称,"他们不想放弃在太阳能行业的债权人地位."

李宗炜表示,英利在2012年下半年的营运现金流将为正,但预期将有新的竞争者进入中国太阳能行业,收购或者控股实力较弱的企业.

"在很大程度上,我认为资金将来自国企或国内大型企业集团."李宗炜说.

他还表示,英利对与其他企业联手不感兴趣,但可能会寻求以低价收购设备来扩张业务.该公司5月曾在中国债市融资约2.36亿美元.(完)

--译文审校 石冠兰/程琳/徐文焰

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