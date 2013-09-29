中国光伏发电10月起将实行增值税即征即退50%的政策--财政部

路透上海9月29日 - 中国财政部和国家税务总局周日发布通知称，为鼓励利用太阳能发电，促进相关产业健康发展，光伏发电10月起将实行增值税即征即退50%的政策。

刊登在财政部网站的通知指出，自2013年10月1日至2015年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

去年年底，国务院常务会议明确提出，要完善中央财政资金支持光伏发展的机制，光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策。而根据财政部、国家税务总局2008年印发的通知，利用风力生产的电力，增值税实行即征即退50%的政策。

国务院7月中旬发布了关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。显着降低光伏发电成本，保持光伏产品在国际市场的合理份额。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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