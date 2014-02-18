中国敦促美方公正处理中美光伏争端

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京2月17日 -中国周一呼吁美国客观公正处理两国间光伏贸易争端，上周美方就中国输美光伏产品“双反”调查作出初裁，意味着可能扩大对中国光伏产品的征税范围。
美国国际贸易委员会上周五认定，采用了台湾产电池的中国光伏面板可能损害美国光伏产业。这意味着可能将其纳入惩罚性征税范围。
此前德国光伏巨头太阳能世界（SolarWorld）(SWVKk.DE)美国分公司投诉中国光伏企业将用于光伏面板的电池生产移至台湾，以规避惩罚性税收，继续将大量低价产品销往美国。
新华引述中国商务部未具名官员的话称，美国此举目的在于全面严格限制中国对美出口晶硅光伏产品。
该官员称，中美间光伏产品贸易磋商的大门始终向美方敞开，希望美方与中方进行坦诚对话和磋商，妥善解决贸易争端，实现两国光伏产业互利共赢。
美国国际贸易委员会将于3月28日初步裁定中国光伏产品是否得到了不公平的补贴，6月11日就是否倾销作出裁定。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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