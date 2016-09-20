中国鼓励个人设立一人公司创业投资 拓宽市场化退出渠道--国务院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月20日 - 中国国务院发文表示，鼓励具有资本实力和管理经验的个人通过依法设立一人公司从事创业投资活动，鼓励和规范发展市场化运作、专业化管理的创业投资母基金；充分发挥主板、创业板、全国中小企业股份转让系统及区域性股权市场功能，畅通创业投资市场化退出渠道。
中国政府网周二刊登国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见指出，鼓励创业投资以并购重组等方式实现市场化退出，规范发展专业化并购基金；支持银行业金融机构积极稳妥开展并购贷款业务；研究开展天使投资人个人所得税政策试点工作。
意见并称，允许外资创业投资企业按照实际投资规模将外汇资本金结汇所得的人民币划入被投资企业；鼓励外资扩大创业投资规模，加大对种子期、初创期创业企业支持力度。
此外，还将研究对专注于长期投资和价值投资的创业投资企业在企业债发行、政府项目对接等方面给予必要政策支持；进一步降低商业保险资金进入创业投资领域门槛，推动发展投贷联动、投保联动、投债联动等新模式。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。