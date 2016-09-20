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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 17:39 BJT

中国鼓励个人设立一人公司创业投资 拓宽市场化退出渠道--国务院

路透北京9月20日 - 中国国务院发文表示，鼓励具有资本实力和管理经验的个人通过依法设立一人公司从事创业投资活动，鼓励和规范发展市场化运作、专业化管理的创业投资母基金；充分发挥主板、创业板、全国中小企业股份转让系统及区域性股权市场功能，畅通创业投资市场化退出渠道。

中国政府网周二刊登国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见指出，鼓励创业投资以并购重组等方式实现市场化退出，规范发展专业化并购基金；支持银行业金融机构积极稳妥开展并购贷款业务；研究开展天使投资人个人所得税政策试点工作。

意见并称，允许外资创业投资企业按照实际投资规模将外汇资本金结汇所得的人民币划入被投资企业；鼓励外资扩大创业投资规模，加大对种子期、初创期创业企业支持力度。

此外，还将研究对专注于长期投资和价值投资的创业投资企业在企业债发行、政府项目对接等方面给予必要政策支持；进一步降低商业保险资金进入创业投资领域门槛，推动发展投贷联动、投保联动、投债联动等新模式。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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