中国称遭索马里海盗劫持18个月的船员获救

中国外交部周二发布声明称，遭索马里海盗劫持长达18个月的26名船员，经多方努力已全部安全获救。台湾“旭富一号”渔船於2010年12月遭索马里海盗劫持。外交部声明称，在亚丁湾和索马里海域执行护航任务的中国海军军舰已接护获救船员。图为在亚丁湾拍摄到的两艘海盗快艇。