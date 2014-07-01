中国将重新开放驻索马里大使馆

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京6月30日 - 中国外交部周一表示，中国将重新开放驻索马里使馆，称该东非国家和平进程已取得突破性进展。
外交部发言人洪磊表示，中国将于7月1日向索马里派出复馆小组。
洪磊在每日例行记者会上表示：“中方决定恢复驻索马里使馆并派出复馆小组，体现了中方对中索关系的高度重视和对索国家重建的坚定支持。”
此前，美国曾表示，将派遣新的驻索马里大使。这也是美国自23年前关闭驻索马里大使馆后的首次。
英国和土耳其也争夺在索马里的影响力。两国均恢复了在索马里以及伊朗等其他国家的大使馆。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。