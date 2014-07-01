中国将重新开放驻索马里大使馆

路透北京6月30日 - 中国外交部周一表示，中国将重新开放驻索马里使馆，称该东非国家和平进程已取得突破性进展。

外交部发言人洪磊表示，中国将于7月1日向索马里派出复馆小组。

洪磊在每日例行记者会上表示：“中方决定恢复驻索马里使馆并派出复馆小组，体现了中方对中索关系的高度重视和对索国家重建的坚定支持。”

此前，美国曾表示，将派遣新的驻索马里大使。这也是美国自23年前关闭驻索马里大使馆后的首次。

英国和土耳其也争夺在索马里的影响力。两国均恢复了在索马里以及伊朗等其他国家的大使馆。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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