焦点：做空中国的对冲基金盼望“索罗斯时刻”来临

2016年1月21日在北京拍到的人民币现钞和美元英镑现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦1月26日 - 几家宏观对冲基金自去年末以来就带头做空人民币，其中以美国的基金为主。他们预测人民币贬值幅度高达20-50%。这种预言准确与否，未来几周有望见分晓。

至少从去年9月开始，美国德州的对冲基金Corriente Partners就一直增加“低delta”选择权，这实质是胜算很小的押注--预期人民币贬值幅度高达50%。

该公司估计，国内储户与企业纷纷从中国撤走资金，当局将无法抵挡和掌控，即便中国拥有3.3万亿(兆)美元的外汇储备。

伦敦的对冲基金Omni Macro Fund自2014年初开始就做空人民币。伦敦的几名交易商表示，美国的几家基金也转而支持这种做法，其中包括资产规模达46亿美元的Moore Capital Macro Fund。

与此同时花旗的数据显示，自从三周前离岸人民币汇率触及6.76之后，杠杆基金则了结获利。

许多人士表示，春节过后资金外流是否再度加剧，应该会证明基金对于人民币更急剧贬值的预期是否正确。今年中国春节在2月份的第二周。

1990年代初，索罗斯主导的基金对抗欧洲国家取得了几场胜利。已有人将当前人民币处境与之相提并论。中国官方媒体周二警告，“恶意”做空人民币的索罗斯等投机者不会得逞。

“中国有机会允许人民币大幅贬值。明智做法是迅速为之，”Corriente主管Mark Hart称。

“如果他们观望事态变化，就越来越处于劣势。投机客就有了可乘之机。每个月当他们损失大量现金，人们看到这种情况就会说，‘如果上个月他们无力守护本币’，现在力量会更弱。”

**期权**

一些对冲基金行业消息人士称，预期人民币进一步大幅贬值，已经不再是少数人的看法。

“这已成为流行的交易。我想不出有哪家西方对冲基金在做空美元(兑人民币)，”Omni的Chris Morrison称。

衍生品交易商称，期权市场在人民币兑美元达到8.0的水平有大量布仓，数据显示在7.20-7.60有多个期权执行价。投资者最大的分歧就在于人民币贬值的速度和幅度上。

Corriente和Omni都表示，如果中国继续抵抗，随着外汇储备的减少，今年可能会被迫一次性大幅贬值。

这意味着应该买进Delta值低的价外期权。

那些预计中国能控制汇率平稳下降的基金则采取相反策略，买入押注人民币逐步贬值的期权，同时卖出“低Delta值”合约。

**杠杆基金看法谨慎**

尽管预期人民币贬值，但鲜有较长期的资产管理人预测今年贬值幅度会超过10%。

“有充分理由说人民币高估了20%，但(贬值)可能在两年的时间内逐渐展开，”Hermes投资管理公司的新兴市场主管Gary Greenberg表示，“我认为一次性贬值什么问题也解决不了，只会让事态恶化。”

Morrison和Hart等人则未被吓阻。他们认为中国可能在1月又动用了2,000亿美元的外汇储备维稳汇率。按这种速度，今年将消耗多数弹药，人民币将进一步走贬18-20%。

“这种交易确实往往会吸引一些游客(晚来者)，当类似最近一次的压力出现后，他们会举手认输，重新接受这种观点：当局控制着人民币汇率，”Omni的Morrison表示。

“那是根本性的错觉。他们不是潮流的主导者，他们只是在拼命阻挡潮流。”

履约价6.5-8的美元-人民币选择权情况：tmsnrt.rs/1Qpi2FA(完)