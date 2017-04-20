独家：中国拟组成国有企业为首的财团 参与沙特阿美IPO--消息

资料图片：2017年3月，麦纳麦第20届中东油气展会上的沙特阿美公司的企业标识。 REUTERS/Hamad I Mohammed

路透香港/利雅得/迪拜4月20日 - 了解讨论内情的消息人士告诉路透，中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团，充当沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开招股(IPO)的基石投资者。

与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)一样，沙特阿美也是对中国来说十分关键的石油出口企业。公司定于明年上市，预计售股规模高达1,000亿美元，创全球最高纪录。

同样是这位消息人士称，中国的投资打算使得这家能源巨无霸企业更有可能寻求在亚洲上市。目前香港在该地区的交易所竞争中处于领先地位。

路透本月稍早曾报导，沙特阿美董事会将于5月在上海开会，为七年来首次在中国举行会议，中国和亚洲投资者都聚焦于这家全球最大石油出口企业的发股。

沙特官员曾表示，中国企业有意投资于沙特阿美IPO，因中国作为全球第二大石油消费国，希望确保原油供应安全。不过他没有说如何实现投资。

六名了解内情的消息人士称，将参加中国投资财团的国有实体包括中国投资有限责任公司(中投公司/CIC)、石油巨头中石化(600028.SS)和中石油(601857.SS)(0857.HK)、以及中国国有银行等。中投公司是中国的主权财富基金，掌管着8,000亿美元资产。

他们并未透露参与银行的名字。路透在2月曾报导称，中国工商银行(601398.SS)旗下的工银国际，以及中国国际金融有限公司(中金公司/CICC)都有意在此次IPO中分一杯羹。

一名参与沙特阿美和潜在中国投资者之间讨论的人士称，该财团的最终参股规模尚未确定。

这名消息人士指出，投资财团的牵头实体也未确定，有不少国有集团都希望扮演这一受人瞩目的角色。此事可能将由中国国务院在未来数月中拍板敲定。

“此次IPO将有助于确定谁、或者说哪个国家未来能够确保获得沙特阿美和沙特阿拉伯的原油供应，”这名人士称，并补充道财团中每家企业的参股金额将取决于目前与沙特阿美和沙特政府的关系。

“比方说，如果你已是策略投资者，或计划成为长期策略投资者，情况会比较简单。”

国务院新闻办公室、中投公司、中石化及中石油皆未回应置评要求。

中石油总裁暨副董事长汪东进上月曾表示，该公司将视市场情况，考虑参与这次IPO；中石化也已表示，将与沙特阿美讨论IPO事宜。

沙特阿美于电邮中表示，不愿对“谣言或臆测”置评。

**亚洲挂牌**

沙特当局计划将沙特阿美最多5%的股权于利雅德的沙特证交所挂牌上市，另外也在一个或多个国际市场上市。

这次IPO的1,000亿美元价格是以沙特阿美2万亿(兆)美元估值为基准，不过部分分析师认为最终估值可能远低于这个水平。

一名消息人士告诉路透，中国政府正努力争取让沙特阿美在香港上市，作为对财团投资的回报。另有三名消息人士称，沙特阿美倾向于在亚洲上市，地点有可能是香港，此外也可能在伦敦上市。

消息人士称，目前尚未作出最终决定。

其他提议中的亚洲上市地点包括东京和新加坡。

“沙特方面在认真考虑亚洲上市，他们可以保持亚洲的市场份额。总而言之，沙特阿美需要出售石油，而这(在亚洲上市)恰恰是确保长期市场的又一途径，”一名业内消息人士称。

本月英国首相特雷莎·梅和伦敦证券交易所集团执行长Xavier Rolet访问沙特，想争取沙特阿美在伦敦上市。伦敦证券交易所集团发言人对此不予置评。(完)