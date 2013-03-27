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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 12:29 BJT

中国将向南非提供贷款用于修缮铁路

一名熟知交易协议的消息人士称，中国国家开发银行已同意向南非国家交通运输集团有限公司(Transnet)提供至多50亿美元贷款，用于修缮年久失修的铁路。Transnet表示，公司已与中国达成合作协议，但否认涉及50亿美元的贷款。金砖国家领导人峰会周二在南非德班召开。路透

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