与越南等邻国摩擦不会影响中国企业走出去战略--专家

路透北京5月20日 作者 沈燕 - 中国近期与越南等周边国家的摩擦是否会殃及中国对外贸易和投资？中国人民大学博士生导师张燕生认为，中国企业走出去是不可逆转的大趋势，不会因此受到重大影响，此外中国今年外贸工作料仍以转变外贸增长方式为主，而非追求外贸增速。

张燕生接受路透电话专访时作出上述表述。他指出，中国从2000年提出实施”走出去“战略，至今也不过14-15年时间。在实施“走出去“战略中更强调树立形成全方位开放新格局，而越南只是其中一个点，而且中越目前的局面终究还会回归合作。

”因为中国“走出去”仍处于初期阶段，目前在走出去的过程中所遇到的一些问题都是成长中的烦恼,任何一个国家在成长中都会遇到。”张燕生比喻称。

近期因中国在南海搭建油井设施引发两国海上摩擦，随后越南发生反华暴乱，以台资企业为主的大量外资工厂受到冲击。中国政府已经进行大规模撤离人员，并暂停部分中越交往。

张燕生指出，虽然中国企业走出去的时间并不长，但每一个时期的政策鼓励的侧重点都有不同。十二五"（2011-2015年）期间的重点是支持企业打造自主品牌和发展国际营销网络，更加强调企业“走出去”要重视当地民生和履行社会责任。

”目前，媒体对中国企业‘走出去’的负面报导很多，我们通过大量调查发现很多中国企业在国外做的是不错的，包括在履行社会责任，增加当地民众就业等，都有不错的口碑。“张燕生称。当然也遇到一些问题，比如如何更好地遵循国际商业规则，海外投资如何与当地社会文化相融合等问题，这些都是成长过程中的烦恼。

他提到，面对这些中国企业在走出去过程中遇到的问题，已经引起各级政府，行业协会以及企业的重视，他们在加快学习过程，要更好地融入世界经济大潮中。”我个人认为中国企业走出去是一个不可逆转的大趋势。“

根据商务部数据，今年1-4月，中国境内投资者共对全球139个国家和地区的2，352家境外企业进行直接投资，累计实现非金融类对外直接投资256.9亿美元，同比下降12.9%。

而2013年全年中国对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。当年中国实际使用外资金额1,175.86亿美元，同比增长5.25%.

上周中国发布的扶持外贸政策提出，加快推进与周边国家互联互通基础设施建设。推动境外经贸合作区建设。鼓励企业采取绿地投资、企业并购等方式到境外投资，促进部分产业向境外转移。采取综合措施，支持企业开展重大项目国际合作和工程承包，带动中国装备、材料、产品、标准、技术、服务“走出去”。支持企业开展境外品牌、技术和生产线等并购，提高国际竞争力。

**今年中国外贸形势并不悲观**

面对眼下中国经济下行压力仍大，外贸形势严竣的观点，长期专注于国际贸易及对外经济形势分析的张燕生就表达了不同的意见，认为今年中国外贸形势仍是增速下降、贸易方式和外贸结构发生调整和转变的重要一年。

他分析指出，从2013年贸易方式的变化看，一般贸易出口增长10.1%,但加工贸易出口增长是-0.3%。因此，外贸增长速度下降的背后，是一般贸易正常增长，但以工序分工和外商投资企业为主的加工贸易是负增长。

2014年前4个月，一般贸易出口增长4.9%，但同期加工贸易出口增长是-6.1%。

”所以外贸增长减速的背后，是前30年贸易方式正在发生新的结构性变化。类似的情况也发生在外贸出口结构中，这只能说明，外贸增长减速背后是外贸结构和增长方式正在发生根本性变化。“张燕生称。

在谈及中国政府近期出台的扶持外贸相关政策时，张燕生坦言，“中国真正应该面对的在过去30多年的改革开放中，有哪些外贸政策是不适宜的？是在中国外汇短缺、资本短缺、商品短缺时期制定的，现在哪些是应该调整的？哪些是不适应下一步发展方式的？这才是改革要涉及的核心问题。”

中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，当月贸易顺差184.5亿美元。为扶持外贸稳定增长，中国上周发文提出进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，完善出口退税政策。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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