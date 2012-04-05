中国规划西沙旅游 年内有望开通

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京4月5日电---周四有报导援引中国官方说法称，中国正规划西沙群岛旅游。这或会加剧中国与越南等邻国在南中国海的紧张局势。
中国和越南在南中国海存在主权争议，包括西沙群岛。西沙群岛由总共近40个小岛、沙洲和暗礁暗滩组成，在中国管辖下。
南中国海主权争议影响到北京与越南、文莱、马来西亚、菲律宾及台湾等国家与地区的关系。
中国规划开放西沙群岛旅游，可能加深与邻国长期摩擦，美国已试图就南海问题向北京施压。
海南旅游发展委员会副主任邓小刚称，规划正在做，具体的方案也正在做，希望年内能够开通到西沙的海洋旅游。
中央人民广播电台最先报导了邓小刚的说法，随後被中新社等国内媒体广泛报导。
报导称，今年3月，国家旅游局副局长王志发曾表示，开展西沙旅游可以有利於守边护防，宣示主权存在。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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