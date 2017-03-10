焦点：中韩交恶殃及在华韩企 而韩国当局却难以反击

路透首尔3月9日 - 自从韩国政府无视中国抗议，批准部署新的导弹防御系统以来，在中国的韩国企业就如坐针毡，他们认为自己沦为中国歧视性策略的牺牲品，但韩国政府对此却几乎无从反击。

去年韩国对华商品与服务出口额达到1,240亿美元，是对日本出口的约五倍，亦为对美国出口的两倍。美国是韩国的第二大出口市场。

但今年对中国的出口数字可能会下降。此前中国官方媒体号召抵制韩货，以抗议韩国同意部署萨德反导弹系统。

韩国乐天集团已遭网络黑客攻击，并称部分在华商店被当局罚款或关闭，一些店铺也受到反韩示威活动的冲击。

韩国几家航空公司称其请求增加中韩航班的许可被打了回票；化妆品公司表示在海关受到更严格的审查；据称中国旅行社也被下令停止韩国游。

中国外交部称遵守法规的外企是受欢迎的，也会受到保护。但韩国执政党表示，政府将积极考虑就“不公平的报复行为”向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

不过现任与前任韩国政府官员对路透表示，这些被认为是报复行为的做法很微妙，WTO很难对此做出惩处。

“我们需要有一些官方的证据，”韩国企划财政部一名主任Chang Do-hwan对路透表示，“无法证实(这些手段出自中央政府)就采取外交行动，只会引发众怒。”

**反击的手段**

自韩国去年7月同意部署萨德系统，韩国企业在中国的情况就已转差。上周乐天集团同意与军方换地以利部署萨德后，形势益发严峻。

韩国的反击手段可能来自对中国的最大出口品项--半导体和显示器，这占整体对中国出口的三分之一以上。

但NH投资证券分析师Piao Ren-Jin表示，韩国若采取任何法律手段，如限制这类产品出口，都将以牺牲该行业盈利为代价，因此是不切实际的。

“韩国政府可继续表达关切，并诉诸WTO，但那就已上升到国家层级，”Piao说。她表示最坏的情况下，争端可能让韩国经济规模减少多达0.25%。

韩国政府已转而建议企业寻找对策，如分散市场等。

Le Belle Cosmetics是考虑采取上述做法的企业之一，执行长Cathy Lim称，由于中国游客人数减少，该公司在首尔中部一家免税店的销售“逐渐陷入停滞”。

“我们不能只依赖中国，”Lim说，并强调称越南等新兴市场也是其可扩张的选项。“然而，没有哪个市场能代替中国。”

韩国产业研究院(KIET)的资深研究员Lee Hang-Koo说，韩国政府建议企业将市场多元化，从而将在中国受阻的影响降到最低，这个建议是“荒唐且不负责任的”。

“中国市场太大了，”他说，并称向WTO申诉也不可行，因为缺乏证据，而且可能耗时数年。“更好的方法是通过外交渠道来讨论。”

若向WTO申诉，只会恶化两国关系。中国是韩国的最大客户，韩国贸易协会(KITA)的数据显示，去年对中国的出口占到韩国总出口的约四分之一，而在本世纪之交时这一比例约为10%。

现代研究所(Hyundai Research Institute)称，而在这段时期内，中国对韩国的出口几无变动，仍占其总出口的4.5%左右。

**精心设计的报复**

目前几无证据显示有违反WTO的规定。中国当局以消防安全疑虑为由，关闭了部分属于乐天集团和其他业者的商店，化妆品公司表示，由于海关和卫生审批的程序变得严格，中国市场的准入收紧。

“过去没那么一板一眼的中国，如今只是照着规定做了，”前韩国外交部官员Choi Won-Mog表示。

然而，韩国当局表示，中国官方已对四家旅游业者“口头”指示暂时停止韩国游。

“中国对韩国展开经过缜密设计的报复，如此才不致于违反国际法律，”梨花法学院教授Choi表示。

一知情人士对路透表示，韩国现代汽车(005380.KS)正在密切注意情势。

“迄今尚未见到太大的冲击，但我们担心情势会如何发展，”该名人士表示。“个别的公司无能为力。”

中国在韩国的观光客图表：tmsnrt.rs/2lAz3ln

(完)