版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 2月 25日 星期三 15:40 BJT

韩国称计划上半年正式签订中韩自贸协定

韩国周三表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。初始化进程标志着距离最终签署协议更进一步。两国领导人在去年11月宣布自贸区结束“实质性谈判”。这项协议将会大幅降低这两个贸易大国间的商业及投资障碍，但稻米及汽车等敏感项目则未列入其中。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐