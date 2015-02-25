韩国称计划上半年正式签订中韩自贸协定

韩国周三表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。初始化进程标志着距离最终签署协议更进一步。两国领导人在去年11月宣布自贸区结束“实质性谈判”。这项协议将会大幅降低这两个贸易大国间的商业及投资障碍，但稻米及汽车等敏感项目则未列入其中。路透