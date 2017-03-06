焦点：中韩关系紧张 乐天称在华有10多家店面关闭

图为2009年10月资料图片，显示一名女子经过韩国首尔的一家乐天玛特门店。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透首尔/上海3月6日 - 韩国乐天集团周一表示，其在中国的逾10家零售店在被监管当局检查后关门。韩国抗议中方在乐天同意为美国导弹防御系统提供部署用地后遭到中方不公平对待。

一名乐天玛特(Lotte Mart)发言人表示，其中两家零售店位于丹东。截至今年1月，乐天玛特在中国已开设大约115家店铺。

该发言人不能提供进一步细节，但位于丹东这两家零售店的匿名雇员向路透称，关店与消防问题有关。这些雇员表示，其中一家店面料将在数周内重开，另外一家则将在4月1日重开。

路透目前无法立即联系到丹东当地消防部门置评。

乐天店面关闭，是一连串影响韩国企业在华业务事件的最新一起。

上周乐天集团一关系企业批准一项土地交换计划，使韩国得以部署萨德(THAAD)系统。

韩国军方周一稍早表示，朝鲜发射数枚导弹进入海域，韩国代理总统黄教安因而呼吁尽速部署萨德系统。

但中国政府反对部署萨德系统，认为萨德的雷达将监测中国，中国官方媒体呼吁抵制韩国产品及服务。

**乐天分店遭抗议**

中国社交媒体周一流传许多乐天店面门口发生示威抗议的照片及视频，还有乐天店面铁门深锁的照片影像。

乐天集团周日在声明中称，它正寻求韩国政府协助其解决在中国面临的问题。中国是乐天最大的市场，雇员数约为2万人，占海外员工总数的三分之一。

周一，乐天购物(023530.KS)股价最多挫跌4%，韩股大盘指数.KS11为大致持平。

乐天遇到的麻烦上周四扩大到韩国，中国国家旅游局指示北京的旅行社从3月15日开始停止赴韩旅游团。

韩国旅游业组织的一位官员称，一家中国公司取消了4月派遣约5,000名员工去韩国仁川的计划，他表示担心会出现更多类似的安排取消。

中国周五还取消了对韩国产业通商资源部长官周亨焕参加博鳌年度论坛的邀请。(完)