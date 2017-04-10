中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题

路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。

朝鲜本月有多个纪念日，通常是进行重要军武测试的时候。

上周美国空袭叙利亚之后，美国军方就朝鲜这类武器测试做出军事行动回应的可能性升高。美国总统高阶幕僚周末的谈话，更进一步拉高此一预期。

日本方面，当局淡化美国采取军事行动的可能性，而韩国则是表示，仍把重点放在吓阻及备战。

“要美国攻击朝鲜可能不切实际，”一名日本防务消息人士表示。“若美国准备要攻击，日本和韩国可能将会加以制止，”这位不愿具名的消息人士称。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。

蒂勒森在接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)“面对全国”(Face the Nation)节目访问时指出，“中国国家主席习近平明确了解，而我想他也同意，情势已更为严峻，且已达到需采取行动的特定威胁程度。”

根据韩国外交部，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟料将与韩国负责相关事务的官员讨论朝鲜核问题。

武大伟此行之前，特朗普同习近平在佛罗里达举行会晤，敦促中方采取更多措施遏制朝鲜核计划。

**展示军力**

美国一官员周末对路透称，美国海军的“卡尔·文森”航母打击群取消了驶往澳大利亚的计划，转而前往朝鲜半岛附近的西太平洋水域以展示军力。“我们认为有必要加强力量，”该官员称。

韩国和美国还在举行年度联合军演，演习将持续至4月底。朝鲜称美韩军演是为针对该国的战争做准备。

韩国国防部发言人Moon Sang-kyun称，朝鲜在4月将举行几场周年纪念活动，可能会成为该国进行核试验或试射导弹的机会。

朝鲜本周已邀请大量外媒代表前往平壤，可能是为了报导4月15日纪念金日成诞辰的“太阳节”庆祝活动。

韩国外交部称，韩国、日本及美国的朝鲜核问题代表很快就会召开会议，商讨协同的应对措施。

外界还认为，朝鲜可能准备随时进行第六次核试验，卫星侦察到该国丰溪里核试验场有活动情况。(完)