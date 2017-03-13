韩国称尚无证据显示中国因萨德系统报复韩国 因此韩未行动

路透韩国世宗3月13日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一指出，韩国并无确切证据显示中国因韩国部署萨德系统而报复韩国，因此韩国尚未对中国采取任何行动。

“如果我们想将之诉诸法庭，就得要有证据，但我们尚未掌握任何证据，因此无法采取行动，”柳一镐在该部对记者表示。

“这并非我们有证据在手却不行动。”

柳一镐说，政府正设法安排在本周末于德国举行的20国集团(G20)财经首长会议时，与中国财长会谈，但尚未定案。他并称若有必要，韩国将“确信地”对中国采取行动。

柳一镐并表示，与此同时，在总统朴槿惠上周五遭到罢黜后，韩国金融市场仍维持稳定的交易流量；尽管仍有与政治丑闻无关的经济不确定因素存在。

他指出，风险之一就是美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周的政策会议，外界强烈预期美联储将升息。

柳一镐称，美国货币政策改变可能直接影响韩国的家庭债务。韩国政府将设法持续控制家庭债务水平。(完)