韩国称尚无证据显示中国因萨德系统报复韩国 因此韩未行动

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透韩国世宗3月13日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一指出，韩国并无确切证据显示中国因韩国部署萨德系统而报复韩国，因此韩国尚未对中国采取任何行动。
“如果我们想将之诉诸法庭，就得要有证据，但我们尚未掌握任何证据，因此无法采取行动，”柳一镐在该部对记者表示。
“这并非我们有证据在手却不行动。”
柳一镐说，政府正设法安排在本周末于德国举行的20国集团(G20)财经首长会议时，与中国财长会谈，但尚未定案。他并称若有必要，韩国将“确信地”对中国采取行动。
柳一镐并表示，与此同时，在总统朴槿惠上周五遭到罢黜后，韩国金融市场仍维持稳定的交易流量；尽管仍有与政治丑闻无关的经济不确定因素存在。
他指出，风险之一就是美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周的政策会议，外界强烈预期美联储将升息。
柳一镐称，美国货币政策改变可能直接影响韩国的家庭债务。韩国政府将设法持续控制家庭债务水平。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。