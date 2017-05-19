习近平称中方坚持半岛无核化 愿推动中韩关系早日回到正常轨道（更新版）

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透北京5月19日 - 中国国家主席习近平周五对来访的韩国总统特使李海瓒表示，当前中韩关系处于关键阶段。中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，推动中韩关系早日回到正常轨道。
习近平强调，中方坚持实现朝鲜半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，这符合中韩两国及本地区的共同利益。中方愿同韩国新政府就此加强沟通，尽快缓和局势，坚定推动半岛无核化，并争取早日重启对话协商。
“中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，推动中韩关系早日回到正常轨道，实现改善发展，更好惠及两国和两国人民。”习近平称。
新华社援引习近平的话称，中韩两国是近邻。两国建交25年来，双边关系实现跨越式发展，为两国和两国人民带来巨大福祉，也为维护地区和平稳定作出了重要贡献。
李海瓒转交了文在寅总统致习近平主席的亲笔信。李海瓒表示，韩中建交25年来，两国关系发展迅速，各领域合作取得长足进展。韩中关系潜力巨大，前景广阔。
他表示，韩方充分理解中方有关重大关切，愿同中方加紧沟通协调，探讨妥善解决阻碍两国关系发展的问题。韩中双方在半岛核问题上有相似看法和主张，韩方愿同中方为实现半岛无核化、维护东北亚地区和平、稳定与安全共同努力。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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