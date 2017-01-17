韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官

路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。

韩国同中国在2016年4月原则上同意延长3,600亿元人民币(522.5亿美元)的货币互换协议。但因在韩国部署美国萨德反导系统(THAAD)引发的纷争，导致韩国同中国的关系降温。

韩国企划财政部次官Song In-chang在世宗对记者称，“我认为，必须实现”延长互换协议。

“同中国的该协议规模约560亿美元，约占在我们总体(货币互换)规模1,200亿美元的一半，”他说。

他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。

Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。

本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。

Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完)