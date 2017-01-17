韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
韩国同中国在2016年4月原则上同意延长3,600亿元人民币(522.5亿美元)的货币互换协议。但因在韩国部署美国萨德反导系统(THAAD)引发的纷争，导致韩国同中国的关系降温。
韩国企划财政部次官Song In-chang在世宗对记者称，“我认为，必须实现”延长互换协议。
“同中国的该协议规模约560亿美元，约占在我们总体(货币互换)规模1,200亿美元的一半，”他说。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。
Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。
本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。
Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完)
(编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。