中韩同意致力于上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易

路透北京2月26日 - 中国央行周五称，中国和韩国同意将致力于今年上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易。

央行网站新闻稿指出，央行行长周小川今日在上海G20(20国集团)财长和央行行长会议期间会见了来访的韩国副总理兼财长柳一镐，双方就中韩金融合作等议题交换了意见。