中韩同意致力于上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国央行周五称，中国和韩国同意将致力于今年上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易。
央行网站新闻稿指出，央行行长周小川今日在上海G20(20国集团)财长和央行行长会议期间会见了来访的韩国副总理兼财长柳一镐，双方就中韩金融合作等议题交换了意见。
双方同意将致力于今年上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易；韩国政府将尽快修订其国内相关立法，中方将做好有关准备工作。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)