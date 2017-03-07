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时事要闻 | 2017年 3月 7日 星期二 09:09 BJT

韩国认为中国报复韩企 考虑诉诸WTO--韩联社

路透首尔3月7日 - 韩国联合通讯社周二报导，韩国政府及执政党已表示，将好好地考虑就他们形容为中国的贸易报复行为向世界贸易组织(WTO)提起诉讼。

韩国国内普遍认为，在韩国作出部署美国反导弹系统的决定后，中方正在对一些韩企进行报复，并取消了邀请韩国艺人表演的计划。

路透已联络执政党官员，目前尚未能立即获得其置评。(完)

(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
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