大型邮轮公司变更中国出境游航次行程 不靠泊韩国港口

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京/上海3月9日 - 全球邮轮业巨擘嘉年华公司(Carnival Corp)(CCL.N)和皇家加勒比国际邮轮(Royal Caribbean Cruises)(RCL.N)将取消中国邮轮出境游靠泊韩国港口的行程，此前韩国部署美国反导弹系统，加深了中韩两国的紧张关系。
皇家加勒比在其中文网站上宣布，鉴于“最近韩国局势的发展”，公司将取消航次在韩国港口靠泊的行程。
嘉年华公司旗下的歌诗达邮轮(Costa Cruises)表示，正在与合作旅行社商谈，变更中国客户邮轮出境游项目行程。
“歌诗达邮轮将取消由中国邮轮出境游靠泊韩国港口的行程，改为海上日或靠泊日本港口，”公司在声明中称。
这些计划标志着大型旅游公司首次公开停止或限制赴韩旅游，上周有媒体报导称，中国政府向旅游机构发出指导，要求停止销售赴韩旅游产品。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)