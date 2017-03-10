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时事要闻 | 2017年 3月 10日 星期五 09:53 BJT

大型邮轮公司变更中国出境游航次行程 不靠泊韩国港口

路透北京/上海3月9日 - 全球邮轮业巨擘嘉年华公司(Carnival Corp)(CCL.N)和皇家加勒比国际邮轮(Royal Caribbean Cruises)(RCL.N)将取消中国邮轮出境游靠泊韩国港口的行程，此前韩国部署美国反导弹系统，加深了中韩两国的紧张关系。

皇家加勒比在其中文网站上宣布，鉴于“最近韩国局势的发展”，公司将取消航次在韩国港口靠泊的行程。

嘉年华公司旗下的歌诗达邮轮(Costa Cruises)表示，正在与合作旅行社商谈，变更中国客户邮轮出境游项目行程。

“歌诗达邮轮将取消由中国邮轮出境游靠泊韩国港口的行程，改为海上日或靠泊日本港口，”公司在声明中称。

这些计划标志着大型旅游公司首次公开停止或限制赴韩旅游，上周有媒体报导称，中国政府向旅游机构发出指导，要求停止销售赴韩旅游产品。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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