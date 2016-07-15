杨洁篪称中国将依据国际法通过谈判和平解决有关南海争议

路透北京7月15日 - 人民日报周五援引中国国务委员杨洁篪接受媒体采访时表示，菲律宾提起仲裁违反国际法，南海仲裁案仲裁庭的所谓裁决非法无效。中国愿与直接当事国在尊重历史事实基础上，依据包括《公约》在内的国际法，通过谈判和平解决有关争议。

他并表示，中国政府捍卫南海领土主权和海洋权益的决心坚定不移。中国愿同有关国家积极商谈争议解决前的临时安排，包括在南海相关海域进行共同开发，实现互利共赢，共同维护南海的和平稳定。

“主权问题是中国的底线。中国虽大，但老祖宗留下来的基业一寸都不能丢。”杨洁篪称。

他亦强调，南海问题不是中国和东盟之间的问题。东盟一向承诺在南海问题上持中立立场，不介入具体争议，因此不应该在仲裁有关问题上选边站队。中国将继续与东盟有关直接当事国保持沟通和磋商，妥善处理南海有关争议。

“仲裁案丝毫不会动摇中国走和平发展道路的决心。”他并称。

对于中菲关系，杨洁篪谈到，由于菲律宾前政府在南海问题上对华采取敌视政策，执意单方面提起南海仲裁案，使中菲关系遭遇严重困难。希望菲新政府从中菲共同利益和两国关系大局出发，妥善处理有关问题。 另外，一些域外国家出于一己之利，打着“航行自由”“维护地区和平”的幌子，频繁介入、插手南海问题，导致南海局势有所升温。他们这些做法是非常不负责任的，已经成为影响南海和平稳定的主要风险源。 “中国和南海周边国家完全有智慧、有能力管控好分歧，将南海建设成为和平、合作、友谊之海。也从来不排斥域外国家在南海地区的合法权益。希望有关国家尊重中国和南海周边国家的自主选择，多做有利于维护南海和平稳定的事情，而不是相反。”杨洁篪称。

在海牙仲裁法庭裁定中国对南海的权利主张没有法律依据后，中国官媒新华社、外交部、国家主席习近平、外交部长王毅等相继发声。外交部郑重声明，该裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。

中国国防部长兼国务委员常万全周三表示，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响，中方不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。（完）