中国反驳美国提出的停止南海岛屿建设项目的呼吁

路透北京11月24日 - 对美国呼吁中国停止在南海争议海域进行兴建活动一事，中国周一进行反驳，称美国的言论不负责任。

中国外交部的评论显示中国将坚定地拒绝任何国家有关冻结可能导致局势紧张活动的提议。

媒体周末报导称，美国军方发言人Jeffrey Pool呼吁中国“停止其填海造陆计划，并通过外交倡议，鼓励区域各国在扩建计划问题上保持自制”。

中国重申对南沙群岛拥有“无可争议的主权”。

“我想任何外界无权对中方的有关活动说三道四，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“中方的建设活动主要是为了改善岛上人员的工作和生活条件，更好地履行在搜救和提供公益服务等方面所承担的国际责任和义务。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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