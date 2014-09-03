三亚至西沙航线邮轮旅游9月2日首航

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京9月2日 - 新华社周二报导称，中国为开往南海西沙群岛的邮轮设定了一条新航线。此举很可能会激怒越南。
西沙邮轮旅游三亚至西沙航线周二首航。
中国在有争议海域部署海上钻井平台令今年中越关系持续紧张。
新华社报导称，游客将乘坐“椰香公主号”邮轮，从三亚凤凰岛游轮码头出发经过北礁再到三沙市永乐群岛，行程四天三晚。游客可在工作人员的陪同下开展潜水、海钓等一系列活动。
报导称，西沙邮轮旅游航线自去年4月首航，此次针对原有航程进行调整优化，改变始发地，缩短海上航行时间。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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