三亚至西沙航线邮轮旅游9月2日首航

路透北京9月2日 - 新华社周二报导称，中国为开往南海西沙群岛的邮轮设定了一条新航线。此举很可能会激怒越南。

中国在有争议海域部署海上钻井平台令今年中越关系持续紧张。

新华社报导称，游客将乘坐“椰香公主号”邮轮，从三亚凤凰岛游轮码头出发经过北礁再到三沙市永乐群岛，行程四天三晚。游客可在工作人员的陪同下开展潜水、海钓等一系列活动。