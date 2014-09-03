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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 10:10 BJT

三亚至西沙航线邮轮旅游9月2日首航

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月2日 - 新华社周二报导称，中国为开往南海西沙群岛的邮轮设定了一条新航线。此举很可能会激怒越南。

西沙邮轮旅游三亚至西沙航线周二首航。

中国在有争议海域部署海上钻井平台令今年中越关系持续紧张。

新华社报导称，游客将乘坐“椰香公主号”邮轮，从三亚凤凰岛游轮码头出发经过北礁再到三沙市永乐群岛，行程四天三晚。游客可在工作人员的陪同下开展潜水、海钓等一系列活动。

报导称，西沙邮轮旅游航线自去年4月首航，此次针对原有航程进行调整优化，改变始发地，缩短海上航行时间。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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