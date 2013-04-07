中国五一节前将开放西沙旅游

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透北京4月7日 - 新华社报道称，中国本月将开始允许游客赴西沙群岛旅游。越南声称对西沙群岛拥有主权，中国开放西沙旅游很可能触怒越南。
新华社援引邮轮业主海航集团的报道称，能够承载1,965名乘客的“海娜号”邮轮已经准备妥当，准备奔赴西沙。
海南港航控股有限公司正在建造另一艘邮轮，为参与西沙旅游做准备。
海南省常务副省长谭力周六对新华表示，赴西沙旅游的邮轮将在五·一劳动节前开通，游客食宿均在邮轮上，并可下岛进行观光活动。
新华社报道称，西沙最大岛永兴岛上仅有一家名为西沙宾馆的酒店，共有56个房间。
“旅游设施建设过程艰难，要进行海洋地质勘探、外运建筑材料，成本比较高，线路开通后旅游费用也会比较高，”海南省一家旅行社的总经理黄华对新华表示。
谭力表示，三沙市将加大基础设施的建设力度，包括港口、供水和污水处理设施。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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