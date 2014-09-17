莫迪家乡做万全准备迎接习近平到访

路透印度艾哈迈达巴德9月17日（记者 Rupam Jain Nair） - 印度艾哈迈达巴德市（Ahmedabad）的供电系统被要求避免任何断电情况，官员们也被告知要擦亮皮鞋并把衬衫掖进去：要做到万无一失，以迎接中国国家主席习近平本周的到访。

印度新总理莫迪决心同中国建立更密切的关系，习近平也承诺将向印度铁路、工业园区及公路项目进行大规模投资。

莫迪希望在习近平周三访问其家乡古吉拉特邦（Gujarat）时，两人能建立良好的私人关系。

“两人……有机会在两个大国之间建立一种与西方主导的二战后大国关系模式迥然不同的新型关系，”印度中国研究所（Institute of Chinese Studies）的Jabin Jacob说。

“但莫迪和习近平是否都有抓住这一机遇所需的愿景和魄力，仍需拭目以待，”他在一篇评论中写道。

习近平访问期间恰逢莫迪64岁生日，两人将在萨巴尔马蒂河（Sabarmati）岸边的豪华帐篷中共进月光晚餐。但中印关系依然紧张，莫迪也曾明确表示，他的地区对外政策将会很强硬。

中印商贸关系可能正在快速发展，但两国关系同时也受到双方在能源、地区影响力方面的竞争、以及边界问题的影响。

印度周二表示，将坚定捍卫其与中国长达3,500公里的边界。此前有印度媒体报导称，中印在有争议边境发生新对峙。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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