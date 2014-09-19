焦点：“习莫会”谈及边界问题 习近平称中国爱好和平

路透新德里9月18日（记者 Frank Jack Daniel/Manoj Kumar） - 中国国家主席习近平周四访问印度期间称，中华民族历来爱好和平。习近平并表示，争取中国未来五年对南亚投资提升到300亿美元。

习近平在演讲中称，中国自古就倡导“强不执弱，富不侮贫”，深刻总结了“国虽大，好战必亡”的箴言。

他说：“中华民族历来注重敦亲睦邻，讲信修睦、协和万邦是中国一以贯之的外交理念。”

习近平称，中国将坚定不移走和平发展道路。这看来旨在回应亚洲邻国对中国南海主权诉求的担心。

习近平与莫迪结束会晤后召开记者会时气氛凝重。之前不久，官员证实军队已从中印存在争议的边境地区据点撤离。

“我对（中印）边境屡屡发生事件表达了关切。”与习近平一同出席记者会的莫迪说。

莫迪表示：“两国关系以及边境应该保持和平，这样才能发挥两国关系的真正潜力。”

之前因对边境地区基础设施建设存在争议，两国军队在边境对峙了一周。

莫迪呼吁两国尽快解决边界问题。自1990年代初以来，两国已就边界问题举行了17轮磋商，但未取得重大进展。莫迪尚未任命特使重启两国边界谈判。

“我们必须尽快解决边界问题。”莫迪说。他并呼吁澄清中印实际控制边界线。

习近平在讲话中淡化两国紧张关系，认同莫迪关于应努力解决边界问题的看法。

他称：“邻居之间难免磕磕碰碰....我相信，作为两大古老文明，中印两国有能力、有智慧走出一条相邻大国友好相处之道。”

印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学观察中国问题的Srikanth Kondapalli称，印度地方选举在即，莫迪此番强硬表态是说给国内民众听的。

“作为一位民族主义者，他坚持他的立场，但事实是他控制不了另一方。”Kondapalli称。他认为，中印在永久解决边界问题方面不大可能很快取得进展。

尽管面临边界问题，中印双方仍在投资方面达成了协议，将大幅提升两国经贸关系。双方已经就在印度建立两个工业园区签署协议，中国将在未来5年内向印度投资200亿美元。

两国领导人还同意启动核电领域合作的谈判。

习近平表示，中国将支持印度成为上海合作组织正式成员，也支持印度寻求在联合国包括安理会发挥更大作用的愿望。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。