中国在永暑礁建人工岛 足够容纳简易机场--军事刊物（更新版）

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
（明确倒数第二段官员名字。）
路透华盛顿11月21日 - 军事刊物IHS Jane's周五称，卫星图像显示中国在南沙永暑礁建设人工岛，大小足够容纳一个简易机场。
中国该项目令外界担心中国可能将争议领土变为军事设施，加剧该地区紧张氛围。
IHS Jane's称，其获得的卫星图像显示，中国在永暑礁建设的小岛长至少3,000米，宽200-300米。该刊物称，这“足够建设一条跑道和停机坪”。
IHS Jane's称，还有挖掘船在永暑礁东边建港口，该港口“看来足够停靠油轮和水面舰艇”。
中国空军大校靳志瑞周六在北京一次防务论坛上被问及该报导时，拒绝对此予以证实，但称中国出于战略原因需要在南海建设相关设施。
IHS Jane's称，永暑礁人工岛工程是中国过去12-18个月在南沙群岛开展的第四个项目，也是迄今规模最大的项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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